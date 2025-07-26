Donnaruma transferinde Galatasaray'a dev rakipler

Galatasaray kaleci transferinde hedef büyüterek Ederson'un ardından Donnarumma'yı da gündemine aldı.

PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki İtalyan kaleci için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın Fransız ekibine ilk teklifini yaptığı öne sürüldü.

Öte yandan L’Equipe, PSG’nin Lille’in genç file bekçisi Lucas Chevalier’in transferinde önemli mesafe kaydettiğini yazdı. Bu gelişme, Donnarumma’nın ayrılık ihtimalini güçlendiren bir detay olarak öne çıktı.

Ayrıca Galatasaray’ın yanı sıra Manchester United ve Manchester City’nin de Donnarumma ile ilgilendiği iddia edildi.

Sarı kırmızılı yönetim Osimhen transferinin resmiyet kazanmasının ardından tüm enerjisiyle kaleci transferine yoğunlaşacak ve Donnarumma için tüm şartları zorlayacak.