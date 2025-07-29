Donnarumma Aslan oluyor!

Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, kaleci transferini de sonlandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Sezon başından beri birçok isimle görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılılar, listeyi iki adaya düşürdü.

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GIANLUIGI DONNARUMMA GALATASARAY'A YAKIN



Manchester City'den Ederson ve PSG'nin başarılı file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile görüşmeler devam ediyor. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın bu transferde ön plana çıktığı iddia edildi.

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Avrupa basınında yer alan haberlere göre Manchester City, kalede rotasyon ve uzun vadeli planlar için Donnarumma'yı ciddi şekilde değerlendiriyor.



Ekonomik açıdan en güçlü teklif Galatasaray'ın olduğu aktarıldı. Bu sebepten dolayı başarılı oyuncunun Galatasaray'a gitme ihtimalinin de her geçen gün arttığı belirtildi.

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