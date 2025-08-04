Donnarumma için Galatasaray'ı sevindirecek gelişme!

Kaynak: Haber Merkezi
Donnarumma için Galatasaray'ı sevindirecek gelişme!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Gianluigi Donnarumma için kulübü Paris Saint-Germain harekete geçti. Ligue 1 devi, İtalyan eldivene takımdan ayrılmasına yönelik baskılarını arttırdı.

Fransız basını,Galatasaray’ın kaleci adayları arasında yer alan Gianluigi Donnarumma ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Ortaya atılan iddia, sarı-kırmızılıları mutlu edecek cinsten.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'ın kapısından döndü! Sebebi olay olduKerem Aktürkoğlu Manchester United'ın kapısından döndü! Sebebi olay oldu

donnarumma-is-over.jpg

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Süper Lig tarihine geçecek rakamGalatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Süper Lig tarihine geçecek rakam

PSG DONNARUMMA'YI GÖNDERMEK İSTİYOR

RMC Spor’ta yer alan habere göre; Paris Saint-Germain Yönetimi, İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma'ya takımdan ayrılması için baskı yapmaya başladı. Paris ekibinin, kesin anlaşma sağladığı Lille’in file bekçisi Lucas Chevalier’i gelecek sezon 1. kaleci yapma kararı aldığı ve bu gelişmeyi de Donnarumma’ya da bildirdiği kaydedildi.

Bakanlıktan 'Fenerbahçe ve yapı' iddiasına büyük harfle yanıt!Bakanlıktan 'Fenerbahçe ve yapı' iddiasına büyük harfle yanıt!

Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için Lazio'ya net cevap!Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için Lazio'ya net cevap!

Chelsea yıldızını Beşiktaş'a önerdi!Chelsea yıldızını Beşiktaş'a önerdi!

Son Haberler
Geleceğın mimarı: Çin ve yapay zekanın yeni çağı
Geleceğın mimarı: Çin ve yapay zekanın yeni çağı
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor! (4 Ağustos 2025)
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor! (4 Ağustos 2025)
Bozkurtlar okuma zamanı
Bozkurtlar okuma zamanı
Hadise gözyaşlarına boğuldu!
Hadise gözyaşlarına boğuldu!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 8 rekor birden kırdı!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 8 rekor birden kırdı!