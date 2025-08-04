Donnarumma için Galatasaray'ı sevindirecek gelişme!

Fransız basını,Galatasaray’ın kaleci adayları arasında yer alan Gianluigi Donnarumma ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Ortaya atılan iddia, sarı-kırmızılıları mutlu edecek cinsten.

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PSG DONNARUMMA'YI GÖNDERMEK İSTİYOR

RMC Spor’ta yer alan habere göre; Paris Saint-Germain Yönetimi, İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma'ya takımdan ayrılması için baskı yapmaya başladı. Paris ekibinin, kesin anlaşma sağladığı Lille’in file bekçisi Lucas Chevalier’i gelecek sezon 1. kaleci yapma kararı aldığı ve bu gelişmeyi de Donnarumma’ya da bildirdiği kaydedildi.

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