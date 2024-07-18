Donör son anda vazgeçti 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Acılı aile 4 yeri sorumlu tuttu

Lenfoma tedavisi gören 20 yaşındaki Cem Şahin, kök hücre tedavisi olması gerekirken donörün son anda vazgeçmesi sonrası hayatını kaybetti. Acılı aile 4 yeri sorumlu tutarak sorumlu tutarak sorumluların hesap vermesini istedi.

Hayatını kaybeden gencin annesi Filiz Şahin, oğlunun nakil öncesinde çok ağır kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek, bunun vücudunda yarattığı aşırı deformasyon nedeniyle oğlunun hayatını kaybettiğini söyledi.

"AVRUPA SÜRECİ 4-5 AY SÜRÜYORMUŞ"

Oğluna 2023 Mayıs tarihinde lenfoma teşhisi konulduğunu belirten Şahin, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Köktürk ve Kızılay ile birlikte donör arama süreci başladı. Öncelikle üç donör çıktı ve onlar donör olmaktan vazgeçmişler. Daha sonra Avrupa ile yazışılacaktı. Avrupa ile yazışma başlamadan bir donör daha çıkıyor. Avrupa’da en kısa süreç 4-5 ay sürüyormuş. Bu kadar beklemeyeceğiz diye düşündük.

Bize 1 Nisan’da Köktürk’ün donörü check-upa alacağı söylendi. ‘15 Nisan gibi de sizi hastaneye alacağız’ dediler. Check-up’tan sonra hastaneden bana donörün Şubat’ta dövme yaptırdığı ve bu süreçte 4 ayın dolması gerektiğini söylediler.

ÜÇ İĞNE VURULDUKTAN SONRA VAZGEÇTİ

Donöre ‘Vazgeç, imza at, donör olmaktan vazgeç’ diyorlar. Donör de ‘Hayır, ben bu çocuğu bekleyeceğim, vereceğim’ diyor. Kendisine ‘Biz Avrupa ile yazışalım, başka donör arayalım’ diyorlar. Vazgeçmiyor.

Hastaneye yatışımızın yapılacağı 25 Mayıs’ta hastaneye gittik. Cumartesi günü yattık. Check-up’a girdi Cem. Pazartesi en son sabah akciğer filmi ve kalp check-upına girdi alacağı kemoterapileri vücudu kaldırabilir mi diye. Pazartesi günü öğleden sonra kemoterapilere başlandı. 6 günlük bir ilacı vardı.

Donörün de iğnelerine başlıyorlar. Bu iğneler 5 günlük iğne. Donör, 3 günlük iğneyi vuruluyor. Cumartesi günü Köktürk’ün görevlileri donöre ulaşamıyorlar. Cumartesiyi pazara bağlayan gece o kişi gece 02.00’de telefonunu açıyor.

Köktürk’ün görevlileri yakalıyor. Kendisi, ‘Ben donör olmaktan vazgeçtim’ diyor. Görevliler durumu, çocuğun ne duruma geleceğini anlatıyorlar. ‘Çocuğu ölüme terk edersin’ diyorlar. Telefonda ikna edemeyince evine gidiyorlar gece. Hanımefendi lütfediyor ve ‘Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar size haber vereceğim’ diyor.”

"DOKTOR ’DONÖR PSİKOPAT ÇIKTI’ DEDİ"

Donörün donör olmaktan vazgeçtiği haberinin son anda geldiğini kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"Doktora bir telefon geldi. Doktor o anda çok sinirlendi. Telefonu kapattı. ‘Donör psikopat çıktı, Cem’in alnına ateş etti. Cem ölüyor’ dedi.”

Son çare olarak anne-baba uyumuna bakıldığını belirten Şahin, şunları söyledi:

“Benim hücrelerimi topladılar cumartesi sabahtan hücrelerim toplanıp Cem’e nakledildi. Cem o arada çok kötüymüş. Bana yansıtmadı çocuğum. Çocuğum vasiyet yazmış. Çocuğuma 12 gün boyunca ölüm korkusu yaşatmışlar. Bunu kim yaşattı merak ediyorum. Donör mü yaşattı, Köktürk mü yaşattı, Sağlık Bakanlığı mı hastane mi?”