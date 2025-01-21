Donte DiVincenzo süresiz kadro dışı kaldı

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Donte DiVincenzo süresiz kadro dışı kaldı

NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncularından Donte DiVincenzo’nun süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Yıldız oyuncu, ayak başparmağındaki sakatlık nedeniyle kadro dışı kaldı.

Minnesota Timberwolves, guardı Donte DiVincenzo'nun ayak baş parmağındaki sakatlık sebebiyle süresiz olarak kadro dışı kaldığını duyurdu.

Sakatlığı 15 Ocak'ta Golden State Warriors'a karşı sol ayak parmağından geçiren ve çekilen MR'da 3. derece burkulma yaşadığı görülen DiVincenzo'nun, takımla birlikte en etkili çözüm için ikinci bir görüş aradığı bildirildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 40 maçta 11 sayı, 3,7 ribaund, 3,6 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarına sahip.

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