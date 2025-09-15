“Dönüşen çalışma hayatında işçi-işveren buluşmaları” Ordu’da gerçekleştirildi

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Altınordu Ramada Otel’de gerçekleştirilen programa, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, iş dünyası ve öğrenciler katıldı.

Sinevizyon gösterimi ile başlayan programın açılış konuşmasını Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak yaptı.

Kaymak, ”Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm, Yapay Zeka’nın getirdiği yeni kavramlar. Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşümde, meslek stratejilerin ne olmalı, işveren ihtiyaçları nasıl belirlenecek? Bu alanlardaki yeni meslekler neler olacak? Bunlarla ilgili ufuk kazandırıp, bizim neler yapmamız gerektiğin ortaya koyacaklar. Değişen dünyada geçmişte kamu kurumlarımıza baktığımızda daktilograf vardı, bugün onlar kalmadı hepsi veri hazırlama ve kontrol işletmenliğine evrildi. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümde işçi becerilerinin uyumunun geliştirilmesi, projenin detaylı adı da bu. Dolayısıyla biz becerilerimizi yeni duruma göre uyarlamak ve kendimizi ona uygun hale getirmek durumundayız.” dedi.

Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede ise yaptığı konuşmada, “Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde İşçilerin Beceri Uyumlarının Geliştirilmesi” projemizin adı bu. Aslına bakıldığında uzun bir süredir gündemimizde olan bir konu. Hepimiz yeşil ve dijital dönüşüm deyince aklımıza bazı fikirler geliyor. Yeşil dönüşüm dediğimizde aklımıza ister istemez iklim değişikliği geliyor, iklim değişikliğinin etkileri geliyor.

İklim değişikliği, mesela Ordu ilimiz iklim değişikliğinin yıkıcı etkisine en yakından şahit olan illerimizin başında geliyor. Burası büyük ölçüde fındığa dayalı bir ilimiz. Ciddi anlamda fındık üretiminin düştüğü ve dolayısıyla bu süreç istihdamı, üretimi, ekonomiyi, ihracatı etkilediği bir durum söz konusu. Ülkemiz Akdeniz kuşağında, özellikle iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini çok daha yakından hissedilmekte.

Dolayısıyla iklim değişikliğinin doğrudan etkileri bir tarafa, bir yandan da iklim değişikliğinin uyum sürecinin etkileri var. Bunu yönetebilmek var. Bunu işgücü piyasasına etkileri nedir? Etraflıca ele alabilmek gerekiyor.” diye konuştu.

“Ülkemiz iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli bir mesafe almış durumda. 2021 yılında Paris İklim Anlaşmasına taraf olmamız, sonrasında Ulusal Katkı Planına hazırlanmamız, bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika’da katılacağı bir programında Ulusal Katkı Beyanımızı da paylaşıyor olacağız.” diyen Dede, “Aslına bakıldığı zaman Türkiye iklim değişikliği konusunda üzerine düşeni büyük bir özveriyle yerine getirmekte. Yeşil ve Dijital Dönüşümün işgücü piyasalarına yansımaları analiz edilerek, uyum, vade geçiş sürecine yönelik programlar hazırlanacaktır. İkiz dönüşüm kapsamında iş gücünün becerilerinin geliştirilmesi desteklenecek ve kamu-özel sektör işbirliği ile sağlanacaktır. Aslında burada önemli bir noktanın altı çiziliyor. Kamu özel sektörün işbirliği içerisinde yoğun bir mesaide bu süreçlere hazırlıklı olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Programın ikinci bölümünde Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede’nin moderatörlüğünde “Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Hayatı ve Beceri Uyumu” konuları ele alındı.

Konuşmacı olarak ise ODÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mithat Akgün, Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Asım Kalyoncu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansından Murat Aladağ, MÜSİAD Ordu Temsilcisi Güray Aksoy katıldı.

“Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde İşçilerin Beceri Uyumlarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında anket çalışması da yapıldı.