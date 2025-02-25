Donut markası Krispy Kreme konkordato talep etti! Türkiye'de 78 şubesi var

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye temsilcisi İş Holding, Krispy Kreme Gıda Şirketi için konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru sonrası şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi ve süreci yönetmek üzere 3 kişilik komiser heyeti atadı.

78 ŞUBESİ, 430 ÇALIŞANI VAR

İş Holding'in toplam 7.7 milyar TL borcu bulunurken, Krispy Kreme Gıda’nın da İş Gıda’nın borçlarına kefil olması nedeniyle mali zorluk yaşadığı belirtildi. Şirketin 31 milyon TL borcu olduğu ve 78 şubesi ile 430 çalışanının bulunduğu açıklandı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, bir bankanın şirket hesaplarına bloke koyduğu ve bu nedenle maaş, kredi, vergi ve SGK ödemelerinin yapılamadığı ifade edildi. Şirketin ticari faaliyetlerinin durma noktasına geldiği, araçlarına haciz konulduğu ve iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

"FİRMAMIZ HIZLA İFLASA DOĞRU GİTMEKTEDİR"

Dava dilekçesinde; “Bankalar tarafından sadece kefalet ilişkisi dolayısı ile yapılan uygulamalar neticesinde şirketimizin tüm işleyişi durmuş maaş, çek, kredi, vergi ve SGK ödemeleri ödenemez duruma gelmiştir. Faaliyetlerimizin devamlılığı için kritik önemde olan ticari araçları ve personelin bakım onarım için kullanmış olduğu araçlar bağlamalı olarak haczedildiği için firmamız hızla iflasa doğru gitmektedir” ifadeleri kullanıldı.