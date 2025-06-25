Dördüncü dalga da geldi: Binlerce çalışanın geleceği belirsiz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dördüncü dalga da geldi: Binlerce çalışanın geleceği belirsiz

Microsoft, genel bir yeniden yapılanma sürecine girerken, Xbox biriminde son 18 ay içinde dördüncü kez işten çıkarmalarla sarsılıyor; binlerce çalışanın kaderi merak konusu.

Teknoloji devi Microsoft'un geniş çaplı bir yeniden yapılanma sürecine devam ettiği bildirildi. Bloomberg ajansının haberine göre, yapay zeka yatırımlarının artmasıyla birlikte, şirketin satış ve ticaret ekipleri başta olmak üzere, binlerce çalışanın işine son verilecek. Şirket genelindeki bu değişim rüzgarı, video oyun birimi Xbox'ı da etkiliyor.

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XBOX BÖLÜMÜNDE DÖRDÜNCÜ KIRPMA DALGASI

Bloomberg'den araştırmacı gazeteci Jason Schreier'ın edindiği bilgilere göre, Microsoft'un oyun departmanı son 18 ayda dördüncü kez işten çıkarmalarla yüzleşecek. Şirket içi kaynaklar, bu kesintilerin oyun biriminin çeşitli kısımlarını kapsayacağını ve gelecek hafta duyurulmasının beklendiğini belirtiyor. The Verge'in haberine göre, bu durum özellikle Orta Avrupa'daki Xbox dağıtımını yeniden yapılandırmayı ve bazı bölgelerdeki Xbox faaliyetlerini sonlandırmayı hedefliyor.

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