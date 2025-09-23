Dördüncü katta yanarak can verdiler

Edinilen bilgiye göre olay Karacabey'e bağlı Saadet Mahallesindeki bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre televizyon fişinin kısa devre yapıp erimesi neticesi yangın çıktı.

Önce bir odada başlayan yangın evde misafir olmasına rağmen fark edilmeyince aniden büyüdü. O sırada evde bulunan 8 kişiden 5'i kaçmayı başarırken biri 3 yaşında bir çocuk ile biri misafirliğe geldiği öğrenilen 2 kadın alevlerden kaçamayarak yanarak yaşamını yitirdi.

Alev topuna dönen dairenin camlarından dışarı fırlayan alevler mahallede de korku ve paniğe yol açtı. Mahalle halkı alevlere müdahale etmek istese de mümkün olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yangını söndürdü. Hayatlarını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırılacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.