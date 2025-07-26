Dorse demir yığınına dönüştü

Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde TIR dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

ilçeye bağlı Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; park halinde bulunan TIR ve içerisinde farklı malzemelerin bulunduğu dorsede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

aw504726-01.jpg

Yangın kısa sürede büyürken, alevler dorsenin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

aw504726-02.jpg

Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Polis ekipleri de kullanılamaz hale gelen dorsede inceleme yaptı.

aw504726-03.jpg

Son Haberler
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu
Kartalkaya’daki faciadan yeni görüntüler ortaya çıktı: Yangının çıktığı mutfaktan böyle kaçtılar
Kartalkaya’daki faciadan yeni görüntüler ortaya çıktı: Yangının çıktığı mutfaktan böyle kaçtılar
PKK'yı öven iktidarı, siyasetin 2 ağır ismi topa tuttu! 200 teröristin serbest bırakılması bardağı taşırdı...
PKK'yı öven iktidarı, siyasetin 2 ağır ismi topa tuttu! 200 teröristin serbest bırakılması bardağı taşırdı...
Cazın efsane sesi Cleo Laine, 97 yaşında hayata veda etti
Cazın efsane sesi Cleo Laine, 97 yaşında hayata veda etti
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! Yayın kesildi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! Yayın kesildi