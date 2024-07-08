Dorsesi ayrılan tanker bariyerlere çarptı

Kaynak: İHA
Dorsesi ayrılan tanker bariyerlere çarptı

Bayburt'un Everek köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir tanker dorsesi yoldan ayrılarak bariyerlere çarptı.

Kazayı yaşayan M.E.A. isimli tanker sürücüsü ise olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayburt-Erzurum karayolu Everek köyü yakınlarında, Everek Hanları mevkiinde meydana geldi. Tankerin dorsesi pimden ayrılarak yola savruldu ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Şoför M.E.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği anda olay yerine polis, jandarma, AFAD, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın yol üzerindeki trafik akışını engellemesi üzerine, Karayolları ekipleri bariyerleri kaldırarak yolun tek şerit olarak trafiğe açılmasını sağladı. Trafik ekipleri, kontrollü şekilde trafik akışını sağlarken, dorse yol üzerinde devrildi ve bu durum trafikte geçici bir aksamaya yol açtı.

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