Dorsesine tuğlalarla özel oda yapmışlar! Tırdan 27 Afgan,2 Bangladeş,1 Pakistan uyruklu çıktı

Rize'de gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu sonucunda, 25 şüpheliden 19'u tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı. Ardeşen'de ise, bir tırda yapılan aramada 30 düzensiz göçmenin bulunması üzerine yasal süreç başlatıldı ve tır şoförü gözaltına alındı. Vali İhsan Selim Baydaş, ayrıca Rize'de bir okulda meydana gelen taciz vakasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ve ilgili kişinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, son dönemde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Baydaş, Rize merkezli beş ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 25 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Operasyonda, sentetik uyuşturucular, hassas teraziler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlamasıyla tutuklandığı, bir kişinin de başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu için toplam tutuklu sayısının 19 olduğu ifade edildi.

Rize'nin Ardeşen bölgesinde, emniyet güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu ve tuğla yüküyle geçmekte olan bir tırda yapılan aramada, 30 düzensiz göçmenin saklandığı ortaya çıktı. Rize Valisi Baydaş'ın açıklamasına göre, tırın iç dizaynı, gizli bir bölme şeklinde düzenlendi ve bu bölmede 27'si Afganistan, 2'si Bangladeş ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 30 kişi bulundu. Olayla ilgili olarak tır sürücüsü M.K. gözaltına alındı ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göç İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer birimler, göçmenlerle ilgili prosedürleri işleme koydu. Vali Baydaş, tırın özel olarak düzenlenmiş olmasının da dikkat çekici olduğunu belirtti.