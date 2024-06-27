Dorsesine tuğlalarla özel oda yapmışlar! Tırdan 27 Afgan,2 Bangladeş,1 Pakistan uyruklu çıktı

Kaynak: İHA
Dorsesine tuğlalarla özel oda yapmışlar! Tırdan 27 Afgan,2 Bangladeş,1 Pakistan uyruklu çıktı

Rize Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 Haziran Salı günü durdurduğu bir tırda arama gerçekleştirdi. Tırın dorsesinde yapılan aramada tuğlalar içerisine yapılmış özel bir oda ve bu odanın içinde 27 Afgan,2 Bangladeş,1 Pakistan uyruklu 30 kaçak yakaladı. Tır sürücüsü tutuklandı.

Rize'de gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu sonucunda, 25 şüpheliden 19'u tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı. Ardeşen'de ise, bir tırda yapılan aramada 30 düzensiz göçmenin bulunması üzerine yasal süreç başlatıldı ve tır şoförü gözaltına alındı. Vali İhsan Selim Baydaş, ayrıca Rize'de bir okulda meydana gelen taciz vakasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ve ilgili kişinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

aw234652-04.jpg

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, son dönemde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Baydaş, Rize merkezli beş ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 25 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

aw234652-05.jpg

Operasyonda, sentetik uyuşturucular, hassas teraziler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlamasıyla tutuklandığı, bir kişinin de başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu için toplam tutuklu sayısının 19 olduğu ifade edildi.

aw234652-06.jpg

Rize'nin Ardeşen bölgesinde, emniyet güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu ve tuğla yüküyle geçmekte olan bir tırda yapılan aramada, 30 düzensiz göçmenin saklandığı ortaya çıktı. Rize Valisi Baydaş'ın açıklamasına göre, tırın iç dizaynı, gizli bir bölme şeklinde düzenlendi ve bu bölmede 27'si Afganistan, 2'si Bangladeş ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 30 kişi bulundu. Olayla ilgili olarak tır sürücüsü M.K. gözaltına alındı ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göç İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer birimler, göçmenlerle ilgili prosedürleri işleme koydu. Vali Baydaş, tırın özel olarak düzenlenmiş olmasının da dikkat çekici olduğunu belirtti.

aw234652-03-001.jpg

İlgili Haberler
Hakan'ın golü Şırnak'ı coşturdu! 51. dakikada havalara uçtular
YSK illerin yeni milletvekili sayılarını belirledi
Naci Görür Marmara bölgesini uyardı: "Bekliyoruz"
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi davası ertelendi. Nedeni ise açıklanmadı
Montella meydan okudu. Maç sonu çıldırdı
HSK'dan kritik açıklama: Hakim Gül Altınok ile Savcı Aslan mesleğe devam edecek mi?
A Milli Takım'ın rakibi Avusturya oldu. Kimdir bu Avusturya? Maç ne zaman?
Beşiktaş Stadı'nda yangın çıktı
Milletvekilleri fazla mesai yapacak. TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Milli Takım'ın Çekya zaferindeki gizli kahramanı açıkladı
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu
Pegasus'tan 9 Euro'ya bilet fırsatı Gündem
Pegasus'tan 9 Euro'ya bilet fırsatı
Hakan'ın golü Şırnak'ı coşturdu! 51. dakikada havalara uçtular Gündem
Hakan'ın golü Şırnak'ı coşturdu! 51. dakikada havalara uçtular
Lastik botla Van Gölü'ne açılan 4 kişi geri dönmedi Yerel Haberler
Lastik botla Van Gölü'ne açılan 4 kişi geri dönmedi
Cesedi havalandırma boşluğunda bulundu Yerel Haberler
Cesedi havalandırma boşluğunda bulundu
YSK illerin yeni milletvekili sayılarını belirledi Gündem
YSK illerin yeni milletvekili sayılarını belirledi