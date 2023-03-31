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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

Galeri Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 15:17
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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

Dört cumhurbaşkanı adayının da bir arada yer aldığı ilk anketin sonuçları belli oldu.

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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

2023 seçimlerine sayılı günler kala, cumhurbaşkanı adayları da netleşti. YSK'nın açıkladığı listeye göre seçim 4 aday arasında gerçekleşecek.

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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

YSK'nın belirlediği aday listesine göre; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olurken Cumhur İttifakı'nın adayı da Recep Tayyip Erdoğan oldu. ATA İttifak Sinan Oğan'ı aday gösterirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de adaylığını açıkladı.

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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

Adayların imza toplama süreci sona erdikten sonra ekranlara çıkan adaylar iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti. Son olarak Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında yüzde 16-17 bandında oy alacağını iddia etmişti.

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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

Adayların belirlenmesinin ardından gözler anket şirketlerine çevrildi. TAG Araştırma, 4 adayın dahil olduğu son anketin sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 3,2 oldu.

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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,8

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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,6

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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

Muharrem İnce: Yüzde 3,2

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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

Sinan Oğan: Yüzde 2,5

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Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti

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