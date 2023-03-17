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4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!

Seçimlere hızla yaklaşılırken ORC araştırma 4 adaylı ilk anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu'nun, rakipleri Erdoğan, İnce ve Oğan arasındaki farkı gittikçe açtığı görülüyor…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 19:45
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Dört adaylı son anketin sonuçları açıkladı. Fark açılıyor

4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
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14 Mayıs seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı.

4 ADAYLI İLK ANKET SONUÇLARI

Merakla beklenen Cumhurbaşkanı seçimleri için 4 adaylı ilk anket sonuçları açıkladı.

ORC araştırmanın anketine göre adaylar Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarıştığı araştırmada Kılıçdaroğlu, rakipleri ile arayı açtığı görülüyor.

KILIÇDAROĞLU ARAYI AÇIYOR

11-15 Mart 2023 tarihinde yapılan araştırmanın "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusuna vatandaşların %53,1 Kılıçdaroğlu’na, %42,3’ü Erdoğan, %3,1’i İnce,  %1,5’u Oğan olarak yanıt verdi.

İşte o anket sonuçları:

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