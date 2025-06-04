Dört boynuzlu koçun sırrı ne? Görenler hayrete düştü: Fiyat şoke etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da dört boynuzlu koç, Kurban Bayramı öncesi pazarda ilgi odağı oldu. Her boynuz için 10 bin lira isteyen sahibi, sıcak havada koçları serinletmek için çeşitli yöntemler uyguluyor.

Bursa Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artarken, dört boynuzlu koç herkesin dikkatini çekti. Kurbanlık almak için pazara gelenler, dört boynuzlu koçu görünce şaşırdı.

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Ortalama bir kurbanlık koç 25-35 bin lira arasında alıcı bulurken, dört boynuzlu koçun sahibi her boynuz için 10 bin lira istiyor.

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Koçun sahibi, görenlerin şaşkınlığını dile getirerek, “Koçumuzun her boynuzuna 10 bin lira istiyoruz. Özelliği nedeniyle bu fiyatı talep ediyoruz. Diğer hayvanlarımız 25-35 bin lira arasında. Vatandaşlar ‘Bunu ilk kez görüyorum’ diyor.” şeklinde konuştu.

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SICAK HAVA KURBANLIKLARI ETKİLEDİ

Çadır altında bekleyen koçlar sıcak hava nedeniyle terlerken, yetiştiriciler hayvanları serinletmek için farklı yöntemlere başvuruyor.

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Hayvan sahipleri, özellikle pişik ve sıcak çarpması riskine karşı, koçların ayaklarına hortumla su tutarak serinletmeye çalışıyor.

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Dört boynuzlu koçun sırrı ne? Görenler hayrete düştü: Fiyat şoke etti!

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