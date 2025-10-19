İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olarak bilinen Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşayan vatandaşların sıcak havalarda sığındığı noktalardandı. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest eden Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşanan son 65 yılın en kurak yılıyla birlikte kuruyarak sessizliğe büründü.

Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 66 oranında yağışın azaldığı kentte, Sarıseki Kanyonu bölgesinde faaliyet gösteren alabalık tesisi de su olmayınca kapandı. Bölge halkı, doğa harikasının yeniden hayat bulmasını bekliyor.

"Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olan Sarıseki Kanyonu'nun tekrar eski canlılığına kavuşmasını istiyoruz"

62 yaşındaki işletmeci Mehmet Atahan, kuraklıktan dolayı iki yıldır alabalık tesisinin kapalı olduğunu belirterek, "Sarıseki Kanyonu'nda 16 yıldır alabalık restoranı işletiyordum. Ancak iki yıldır su tamamen çekildi, işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Burası insanların huzur bulduğu, doğayla iç içe vakit geçirdiği bir yerdi. Şimdi ise ördeklerin, kuşların bile içecek suyu kalmadı. Bu durum hepimizin içini acıtıyor. Burada çalışan herkes ekmeğinden oldu. DSİ veya ilgili kurumların buraya bir yer altı su kuyusu açmasını istiyoruz. Çünkü duyduğumuza göre beş-altı metre derinlikte su bulunabiliyor. Eğer destek verilirse bu kanyonu yeniden canlandırabiliriz. Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olan Sarıseki Kanyonu'nun tekrar eski canlılığına kavuşmasını istiyoruz" dedi.