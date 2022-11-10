﻿Dört büyük kulüp ‘Atatürk'ü andı

Türkiye'nin dört büyük spor kulübü Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında andı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Fenerbahçeli sporcuların yer aldığı görüntüleri, "Büyük Atatürk, bizi biz yapan tüm değerleri senden aldık" ifadeleriyle paylaştı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde bir video paylaşımında bulundu.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bize bıraktığın bayrağımıza, ilkelerine ve bu toprağın değerlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Sadece bugün değil; saygı ve özlemle her gün anıyoruz!

Sonsuza Dek İzindeyiz Atam!"

Galatasaray Spor Kulübü yaptığı video paylaşımda, "Adımlarımız ağır, yokluğun ağır. Sokak sokak izindeyiz, yıl 1938. Aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü de yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" dedi.