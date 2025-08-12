Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bu yaz yaptıkları transferlerle ve yüksek bonservis ödemeleriyle dikkat çekiyor. Milyon euro'ları gözleri kırpmadan harcayan kulüpler büyük yükümlülük altına giriyorlar. Bir yandan harcamalar devam ederken dört büyük gelir gider dengesini yine sağlayamadı. Takımlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 12 aylık (1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025) mali bilançosunu bildirdi.

EN ÇOK ZARAR EDEN TRABZONSPOR

Buna göre dönt büyükler 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında büyük zarar etti. Kulüplerin borsaya bildirdiği rakamlar şöyle...

- Trabzonspor: 1.57 milyar TL zarar (33 milyon 157 bin 338 euro)

- Beşiktaş: 1.27 milyar TL zarar (26 milyon 821 bin 541 euro)

- Galatasaray: 886 milyon TL zarar. (18 milyon 711 bin 721 bin euro)

- Fenerbahçe: 764 milyon TL zarar. (16 milyon 135 bin 163 euro)

Dört büyüklerin toplam zararı 4 milyar 490 milyon TL oldu. Bugünkü kurla bu para yaklaşık 95 milyon euro'ya denk düşüyor. Dört büyük kulüp; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.