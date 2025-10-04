Dört büyükler arasındaki derbilerde kim önde?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.
İki takım bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele ile 359. kez karşı karşıya gelecek.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 358 maçın 128'ini Galatasaray, 116'sını ise siyah-beyazlılar kazandı. 114 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
SON 10 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI
İki takım arasında oynanan son 10 derbide ise berabere biten maç olmadı. 6 mücadeleyi sarı kırmızılılar kazanırken, 4 maçtan Beşiktaş galip ayrıldı.
Son 10 maçta Galatasaray 17 gol, Beşiktaş da 15 gol attı.
4 BÜYÜKLER ARASINDA SON DURUM
Son 10 yılda, 4 büyük takım arkasında oynanan derbilerde ise Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.
Siyah beyazlı kulüp 60 maçta 89 puan topladı. Beşiktaş'ı 60 maçta 85 puanla Galatasaray takip etti.
61 maçta 84 puan toplayan Fenerbahçe üçüncü, 61 müsabaka 68 puan toplayan Trabzonspor dördüncü sırada yer alıyor.