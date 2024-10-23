Dört büyüklerden TUSAŞ saldırısına kınama mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Dört büyüklerden TUSAŞ saldırısına kınama mesajı

Dört büyük kulüp, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına kınama mesajlarıyla destek verdi. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen kulüpler, teröre karşı birlik mesajı verdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kınama mesajları geldi.

Kulüpler, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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Beşiktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, “Başımız sağ olsun. TUSAŞ Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” mesajını paylaştı.

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Galatasaray, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

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Trabzonspor ise açıklamasında, “TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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