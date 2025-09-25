Dört büyüklerin ekonomisi alarm veriyor: Büyük zarar!

Türk futbolunun "dört büyükleri" olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 10 yılda toplam 1 milyar 609 milyon Euro zarar etti.

Kulüp şirketleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarına göre, dört kulüp de kazandığından yüzde 32 fazla harcama yaptı.

“Dört büyükler”in kulübün futbol şubeleri, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.

Söz konusu şirketlerin geliri 5 milyar 99 milyon Euro, gider kalemindeki toplam tutar ise 6 milyar 708 milyon Euro oldu.

Son 10 yılda kulüpler arasında en zarar eden 501 milyon Euro ile Fenerbahçe oldu. En az zarar ise 320 milyon Euro ile Trabzonspor'da kaydedildi.

DÖRT BÜYÜKLERDE SON 10 SEZON (Milyon Euro)

Kulüp Gelir Gider Kâr Fenerbahçe 1.561 2.062 -501 Beşiktaş 1.230 1.627 -397 Galatasaray 1.576 1.967 -391 Trabzonspor 732 1.052 -320 Toplam 5.099 6.708 -1.609

FENERBAHÇE SADECE 1 SEZON KÂR ETTİ

Fenerbahçe sadece 1 sezon kâr elde etti ve 2023-24 sezonunda giderlerinden 17,4 milyon avro daha fazla gelire ulaştı.

Diğer 9 sezonda zarara engel olamayan sarı-lacivertli kulüp, toplam 1 milyar 561 milyon avroluk gelir elde ederken kasasından 2 milyar 62 milyon avro çıktı.

Fenerbahçe'nin 501 milyon Euro zarar ettiği son 10 sezonun gelir-gider tablosu şöyle:

Sezon Gelir Gider Kâr 2015-16 181,3 221,5 -40,2 2016-17 131,2 186,6 -55,4 2017-18 130,3 221,1 -90,8 2018-19 152,8 241,0 -88,2 2019-20 93,4 157,0 -63,6 2020-21 94,8 145,1 -50,3 2021-22 83,3 130,0 -46,7 2022-23 120,5 150,0 -29,5 2023-24 297,3 279,9 17,4 2024-25 276,0 329,9 -53,9 Toplam 1.560,9 2.062,1 -501,2

Bilançolarda Türk Lirası olarak yer alan veriler, her sezonun 31 Mayıs tarihindeki döviz kuru karşılığıyla tabloya işlenmiştir.

BEŞİKTAŞ BÜTÜN SEZONLARDA ZARAR ETTİ

Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor.

Geride kalan 10 sezonun hiçbirinde denk bütçeyi tutturamayan siyah-beyazlı kulüp 397 milyon Euro zarar etti.

Beşiktaş'ın 1 milyar 230 milyon avroluk gelir ve 1 milyar 627 milyon avroluk gider tablosunun sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Gelir Gider Kâr 2015-16 132,1 151,4 -19,3 2016-17 154,7 160,9 -6,2 2017-18 183,3 190,4 -7,1 2018-19 108,4 175,2 -66,8 2019-20 66,2 146,1 -79,9 2020-21 52,9 108,8 -55,9 2021-22 65,4 123,7 -58,3 2022-23 74,4 105,2 -30,8 2023-24 194,1 205,7 -11,6 2024-25 198,4 259,8 -61,4 Toplam 1.229,9 1.627,2 -397,3

GALATASARAY'IN ZARARI 391 MİLYON EURO

Galatasaray 2023-24 sezonunda 41 milyon Euro'luk kâra ulaşsa da diğer 9 sezonda zarara uğramaktan kurtulamadı.

Gelirlerinin toplamı 1 milyar 576 milyon Euro, gider toplamı ise 1 milyar 966 milyon Euro olarak gerçekleşen sarı-kırmızıların 10 sezonluk tablosu şöyle:

Sezon Gelir Gider Kâr 2015-16 164,8 191,6 -26,8 2016-17 94,5 169,4 -74,9 2017-18 120,8 174,6 -53,8 2018-19 167,7 181,8 -14,1 2019-20 123,8 149,9 -26,1 2020-21 64,3 123,2 -58,9 2021-22 70,2 113,3 -43,1 2022-23 88,9 144,7 -55,8 2023-24 365,1 324,1 41 2024-25 315,9 393,9 -78 Toplam 1.576 1.966,5 -390,5

EN ZARAR TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor da Beşiktaş gibi sezonların hiçbirinde gelir-gider dengesini sağlayamadı.

Bordo-mavili kulüp, 732 milyon Euro'luk gelirine karşın 1 milyar 52 milyon Euro harcadı ve toplamda 320 milyon Euro'luk açık verdi.

Karadeniz kulübünün 10 yıllık gelir-gider tablosu şöyle:

Sezon Gelir Gider Kâr 2015-16 68,7 103,9 -35,2 2016-17 64,6 94 -29,4 2017-18 64,4 122,3 -57,9 2018-19 71,6 83,4 -11,8 2019-20 70,2 74,9 -4,7 2020-21 53,6 75,9 -22,3 2021-22 52,8 82,8 -30 2022-23 72,7 119 -46 2023-24 106,8 138,5 -31,7 2024-25 106,3 157 -50,7 Toplam 731,7 1.051,7 -320

BONSERVİSLERDE DE ZARAR ETTİLER

Bu sezonki bonservis harcamalarıyla dikkati çeken dört büyükler, geride kalan 10 sezonda toplamda 310,8 milyon Euro'luk zarar etti.

Kulüpler, futbolcu satışından 589,6 milyon Euro kazanırken, aldıkları futbolcular için 900,4 milyon Euro ödedi.

Bu kalemde en büyük açığı 115 milyon Euro ile Galatasaray verdi. Beşiktaş 53 milyon Euro, Fenerbahçe 63 milyon Euro ve Trabzonspor 79,1 milyon Euro zarar etti.

TOPLAM BORÇ 50 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Dört büyüklerin toplam borcu, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 50,3 milyar lirayı buldu. Bu meblağın döviz karşılığı ise 1,13 milyar Euro.

Kulüplerin futbol şubelerinde (şirketlerde) en fazla borç Galatasaray’da en az borç Trabzonspor’da bulunuyor.

Galatasaray'ın 15,9 milyar lira, Fenerbahçe'nin 13,7 milyar lira, Beşiktaş'ın 12,8 milyar lira ve Trabzonspor'un 7,9 milyar lira borcu var.

EN FAZLA VERGİ BORCU TRABZONSPOR'A AİT

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şirketlerinin, devlete olan SGK ve vergi borçları toplamı 6,1 milyar liranın üzerinde bulunuyor.

Bu kalemde en az borçlu olan kulüp konumunda Fenerbahçe yer alırken en fazla borç Trabzonspor'a ait.

Kulüpleri devlete olan borçları şöyle:

Fenerbahçe: 1 milyar 26 milyon 149 bin lira

Beşiktaş: 1 milyar 89 milyon 883 bin lira

Galatasaray: 1 milyar 864 milyon 973 bin lira

Trabzonspor: 2 milyar 146 milyon 896 bin lira