Dört çocuk bayrak açıp, sokaklarda 'Şehit' türküsü söyledi. Cumhuriyet'in bekçileri yollarda...

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tokat’ta da coşkuyla kutlandı.

Zile ilçesi Sağır Mahallesi’nde 4 çocuk, Türk bayrağı açarak Murat Evgin’in bestelediği 'Şehit' türküsünü söyledi.

SOKAK SOKAK GEZDİLER

Saat 15.00 sıralarında sokak sokak gezen çocuklardan 2’si Türk bayrağı açarken, 2'si ise ellerindeki bayrağı sallayıp, yüksek sesle türküyü söyledi.

O ANLAR ALKIŞ ALDI

O anlar, mahalle sakinlerinden alkış alırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.