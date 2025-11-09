Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

ASENSIO KARİYER SERİSİNİ YAKALADI

İlk yarım saatlik bölümde pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe kilidi duran top organizasyonundan gelen Asensio'nun golüyle çözdü. Talisca'nın duran toptan pasında harika bir vuruşla topu ağlara gönderen İspanyol yıldız bu golle birlikte kariyerinde bir ilki de gerçekleştirdi. Asensio kariyerinde ilk kez 4 lig maçı üst üste gol attı. Talisca ise Süper Lig'de bu sezon ilk asistini yaptı.

FRED İLK 11'E ASİSTLE DÖNDÜ

Öte yandan Fred 6 hafta sonra şans bulduğu ilk 11'e asistle döndü. Brezilyalı yıldız bu sezon ligdeki ilk gol katkısını sağladı.