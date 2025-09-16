Dört dörtlük maçta Kenan Yıldız parladı

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus'un Borussia Dortmund ile sahasında 4-4 berabere kaldığı nefes kesen mücadelede Kenan Yıldız maça damga vurdu.

KENAN YILDIZ 2 KEZ ÜST ÜSTE SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmanın 52'inci dakikasında Adeyemi'nin ceza sahası dışından attığı gole cevap milli yıldızdan geldi.

KENAN YILDIZ! JUVENTUS’UN 10 NUMARASINDAN İNANILMAZ KLAS BİR VURUŞ! ???? #UCL pic.twitter.com/zJi00bPmld — TRT Spor (@trtspor) September 16, 2025

Kenan Yıldız, 63'üncü dakikada ceza sahası dışında kaleyi çapraz gören bir pozisyonda topu uzak köşeden ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.

Kenan'ın harika pasında Vlahovic yeniden skoru eşitledi! Maç alev aldı! ???? #UCL pic.twitter.com/9vsfjyJaFk — TRT Spor (@trtspor) September 16, 2025

Karşılıklı gollerle hareketlenen maçta; Nmecha 2 dakika sonra bir kez daha Dortmund'u öne geçirirken hemen peşine Kenan Yıldız bu kez de Vlahovic'e asist yaparak Sırp yıldızın 67'de attığı gole katkı sağladı.

DORTMUND KALESİNE AMAN VERMEDİ

74'te Dortmund'un Couto'nun attığı golle maçta yeniden üstünlüğü yakalamasının ardından Kenan Yıldız 5 dakika sonra tekrar beraberlik golüne yaklaştı ancak bu kez direğe takıldı.

JUVENTUS SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Alman ekibi 86'ıncı dakikada Bensebaini'nin penaltı vuruşunu gole çevirmesiyle farkı 2'ye çıkararak 3 puana yaklaştı. Ancak Juventus uzatma dakikalarında Vlahovic ve Kelly'nin attığı gollerle maçta son sözü söyledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECEYE DAMGA VURDU

Hafta sonu Inter'e karşı 1 gol, 1 asistlik performansıyla adından söz ettiren Kenan Yıldız şimdi de aynı gol katkısıyla Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında geceye damgasını vurdu.