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Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var

Her kanser türünde erken teşhis çok önemli iken Tiroid kanserinde de erken büyük önem taşır. Tiroid kanseriyle detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:10
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Dört farklı çeşidi var. Tiroid kanserinde kimler tehlike altında?

Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var
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Kanser türleri insanları korkuturken acaba ben kanser miyim diyenler için erken teşhis oldukça önemli. Erken teşhis için de kanserin belirtilerini iyi tanımak gerekiyor. İyi tanımak gibi kontroller de oldukça önemli olduğu biliniyor.

Korkutucu bir kanser türü olan Tiroid kanseriyle detaylar…

TİROİD KANSERİ NEDİR?

Tiroid kanseri, tiroid bezinde başlayan bir kanser türüdür. Kanser, hücreler kontrolden çıkmaya başladığında başlar. Tiroid bezi metabolizmanızı, kalp atış hızınızı, kan basıncınızı ve vücut ısınızı düzenlemeye yardımcı olan hormonlar üretir. Düzenli çalışmadığında vücudunuzun her bir bölümünü etkileyen sağlık sorunlarına yol açabilir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.

Tiroid kanseri kendi içerisinde çeşitlere ayrılmaktadır. Hastalığı erken keşfetmek önemli rol oynamaktadır.

TİROİD KANSERİ ÇEŞİTLERİ

Tiroid kanseri; Dört farklı şekilde ortaya çıkar. Bir başka deyişle, tiroid bezinde dört farklı kanser meydana gelir.

Papiler tiroid kanseri; En sık rastlanan tiroid kanseri türüdür. Tiroid kanseri vakalarının yüzde 80’ini oluşturur. 20 ila 50 yaş aralığındaki insanlarda görülürken son zamanlarda 14 yaşından küçük çocuklarda rastlanıyor. Cerrahi yöntem ile tedavisi

Folliküler tip; 40-60 yaş aralığında görülen bir kanser türüdür. Teşhis edilmesi oldukça zordur. Alanında uzman bir doktora muayene olmanız önem taşır.

Medüller tip; Genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tiroid bezinin tamamen çıkarılması sayesinde tedavi edilir.

Anaplastik tip; Nadir görülen diğer bir tipidir. Tedavisinde radyoterapi gerekebilir.

TİROİD KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tiroid kanseri belirtileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Guatr

Kişinin yutkunma sırasında güçlük yaşaması

Boyunda meydana gelen şişlik

Nefes alma zorluğu

Sinirlilik ve konsantrasyon sıkıntıları

Kişinin kısa sürede yorulması

Hızlı kilo alınması

Cilt kuruluğu

Saçların zayıflaması ve kırılması

Tiroid kanseri; aynı zamanda tiroid bezinin hormon dengesinin bozulmasına da sebebiyet verebilir. Bu durum; metabolizmayı olumsuz etkiler.

TİROİD KANSERİ NEDEN OLUR?

-Genetik faktörler

-Şeker hastalığı

-Kişinin iyot eksikliği yaşaması

-Kişinin çocuk yaşlarda radyasyona maruz kalması

-Tiroid rahatsızlığı ile karşılaşılması

-Kişinin lityum kullanması

TİROİD KANSERİ TEDAVİSİ

Tiroid kanserinin tipine ve evresine bağlı olarak birden fazla tedaviye ihtiyaç olabilir. Hastalığın hangi aşamasında olursanız olun, desteğe ve bilgiye ihtiyaç duymanız çok normal.

Doktorunuzun kanseri tedavi etmek veya semptomları hafifletmek için alternatif veya tamamlayıcı yöntemler önem taşımaktadır. Tüm seçenekleri öğrenmek ve ihtiyacınız olan kaynakları bulmak için doktorunuza danışmayı unutmayın.

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