﻿Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var

Kanser türleri insanları korkuturken acaba ben kanser miyim diyenler için erken teşhis oldukça önemli. Erken teşhis için de kanserin belirtilerini iyi tanımak gerekiyor. İyi tanımak gibi kontroller de oldukça önemli olduğu biliniyor.
Korkutucu bir kanser türü olan Tiroid kanseriyle detaylar…
TİROİD KANSERİ NEDİR?
Tiroid kanseri, tiroid bezinde başlayan bir kanser türüdür. Kanser, hücreler kontrolden çıkmaya başladığında başlar. Tiroid bezi metabolizmanızı, kalp atış hızınızı, kan basıncınızı ve vücut ısınızı düzenlemeye yardımcı olan hormonlar üretir. Düzenli çalışmadığında vücudunuzun her bir bölümünü etkileyen sağlık sorunlarına yol açabilir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.
Tiroid kanseri kendi içerisinde çeşitlere ayrılmaktadır. Hastalığı erken keşfetmek önemli rol oynamaktadır.
TİROİD KANSERİ ÇEŞİTLERİ
Tiroid kanseri; Dört farklı şekilde ortaya çıkar. Bir başka deyişle, tiroid bezinde dört farklı kanser meydana gelir.
Papiler tiroid kanseri; En sık rastlanan tiroid kanseri türüdür. Tiroid kanseri vakalarının yüzde 80’ini oluşturur. 20 ila 50 yaş aralığındaki insanlarda görülürken son zamanlarda 14 yaşından küçük çocuklarda rastlanıyor. Cerrahi yöntem ile tedavisi
Folliküler tip; 40-60 yaş aralığında görülen bir kanser türüdür. Teşhis edilmesi oldukça zordur. Alanında uzman bir doktora muayene olmanız önem taşır.
Medüller tip; Genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tiroid bezinin tamamen çıkarılması sayesinde tedavi edilir.
Anaplastik tip; Nadir görülen diğer bir tipidir. Tedavisinde radyoterapi gerekebilir.
TİROİD KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Tiroid kanseri belirtileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Guatr
Kişinin yutkunma sırasında güçlük yaşaması
Boyunda meydana gelen şişlik
Nefes alma zorluğu
Sinirlilik ve konsantrasyon sıkıntıları
Kişinin kısa sürede yorulması
Hızlı kilo alınması
Cilt kuruluğu
Saçların zayıflaması ve kırılması
Tiroid kanseri; aynı zamanda tiroid bezinin hormon dengesinin bozulmasına da sebebiyet verebilir. Bu durum; metabolizmayı olumsuz etkiler.
TİROİD KANSERİ NEDEN OLUR?
-Genetik faktörler
-Şeker hastalığı
-Kişinin iyot eksikliği yaşaması
-Kişinin çocuk yaşlarda radyasyona maruz kalması
-Tiroid rahatsızlığı ile karşılaşılması
-Kişinin lityum kullanması
TİROİD KANSERİ TEDAVİSİ
Tiroid kanserinin tipine ve evresine bağlı olarak birden fazla tedaviye ihtiyaç olabilir. Hastalığın hangi aşamasında olursanız olun, desteğe ve bilgiye ihtiyaç duymanız çok normal.
Doktorunuzun kanseri tedavi etmek veya semptomları hafifletmek için alternatif veya tamamlayıcı yöntemler önem taşımaktadır. Tüm seçenekleri öğrenmek ve ihtiyacınız olan kaynakları bulmak için doktorunuza danışmayı unutmayın.
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