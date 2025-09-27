Dört kupalı şampiyon Fenerbahçe son salisede yıkıldı

Dört kupalı şampiyon Fenerbahçe son salisede yıkıldı

Geçen sezon EuroLeague, Türkiye Ligi ve kupasını kazanan, hafta içinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe yeni sezona Tofaş deplasmanında başladı. Baştan sona büyük çekişme içinde gezen karşılaşmayı son salisede bulduğu basketle Bursa ekibi 80-78 kazandı.

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan, hafta içinde de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe, yeni sezona Tofaş deplasmanında başladı.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son sözü ev sahibi ekip söyledi. Bursa temsilcisi Tofaş, son saniyede bulduğu basketle mücadeleyi 80-78 kazanarak büyük bir galibiyete imza attı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezona mağlubiyetle başlarken Tofaş taraftarları galibiyetin coşkusunu yaşadı.

