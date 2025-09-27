Dört kupalı şampiyon Fenerbahçe son salisede yıkıldı

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan, hafta içinde de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe, yeni sezona Tofaş deplasmanında başladı.
Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son sözü ev sahibi ekip söyledi. Bursa temsilcisi Tofaş, son saniyede bulduğu basketle mücadeleyi 80-78 kazanarak büyük bir galibiyete imza attı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezona mağlubiyetle başlarken Tofaş taraftarları galibiyetin coşkusunu yaşadı.