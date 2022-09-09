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Dört ülkeden karar: Rus turistlere sınırlar kapatıldı

Polonya ve Baltık devletleri, Rus turistlere sınırlarını kapatacağını açıkladı. Dört ülke tarafından ortak yayınlanan açıklamada, Ukrayna’da yaşananlardan dolayı Rus vatandaşlarının özgürce AB ülkelerinde seyahat edemeyecekleri vurgulandı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:58
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Dört ülkeden karar: Rus turistlere sınırlar kapatıldı

Dört ülkeden karar: Rus turistlere sınırlar kapatıldı
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Ukrayna ve Rusya savaşında 6. ay geride kalırken dört ülke ortak karar aldı. 

Polonya'nın Baltık ülkeleri ile müştereken alınan karar uyarınca 19 Eylül tarihinden itibaren Rus vatandaşları için vize işlemlerini durduracağı açıklandı.

Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya başbakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının söz konusu ülkelere kabul edilmeyeceği kararlılıkla vurgulandı.

Bahsedilen düzenlemenin bazı Rus vatandaşlarını kapsamayacağı belirtilirken, 19 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemenin, mevcut rejime karşı Rusya'nın bağımsızlığı için savaşan Rus vatandaşları, diplomatları, bağımsız gazetecileri ve onların ailelerini kapsamayacağı açıklandı.

4 ÜLKE TOPRAKLARINDAN TRANSİT OLARAK GEÇİŞLERİNE DE İZİN VERİLMEYECEK

Düzenleme uyarınca Rusya Federasyonu vatandaşlarının 4 ülkeye kabul edilmeyecekleri gibi diğer AB ülkelerine bu 4 ülke topraklarından transit olarak geçişlerine de izin verilmeyeceği vurgulandı.

Dört ülke tarafından ortak yayınlanan açıklamada, Ukrayna'daki Rusya işgali ve bunun sonuçlarına değinilerek, "Ukrayna vatandaşları işkence görüyor ve öldürülüyor" denildi.

RUSYA YÖNETİMİ DESTEKLENDİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEK

AB'ye seyahat eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının AB ülkeleri için de bir tehdit unsuru olduğu, Rusya Federasyonu vatandaşlarının 4'te 3'ünün Ukrayna'da yaşananlar konusunda Rusya yönetimini desteklediği bir süreçte Ukrayna'da yaşananlar ortadayken Rusya Federasyonu vatandaşlarının özgürce AB ülkelerinde seyahat edemeyeceklerinin altı çizildi.

İHA

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