Oyuncu Bekir Aksoy'a eski eşi sert çıktı. Dört yıldır görmüyor

Bir dönemin popüler dizilerinden Doktorlar'da Suat karakteri ile hafızalarımıza kazınan Bekir Aksoy son olarak Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da izleyicisinin karşısına çıktı.

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aksoy, bugün sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Bekir Aksoy’un Derya Çavuşoğlu’yla evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir bugün 9 yaşına bastı.

Aksoy oğluyla eski fotoğraflarını yayınladı ve altına şu sözleri not düştü:

"İlk göz ağrım! Emir’im iyi ki doğdun canım oğlum… Duygularımız, ruhlarımız, gölgelerimiz birbirine karışmış ve sen nerede olursan ol, hangi zaman diliminde, hangi an da, hangi duygu da, inan bende her an o anların içindeyim. Seni çok seviyorum ilk göz ağrım''

DÖRT YILDIR ÇOCUĞUNU GÖRMÜYOR

Aksoy’un bu paylaşımı eski eşi Derya Çavuşoğlu’nun tepkisini çekti. Çavuşoğlu’nun yakınlarına “Üç yıldır oğlumu hiçbir şekilde arayıp sormuyor. Oğlumun üzerinden sosyal medyada reklam yapılmasına dayanamıyorum” dediği öğrenildi.

Bekir Aksoy’un paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.