Dört yıldır Sayıştay denetlemiyor: AKP’li başkan evrakları kaçırmış

Düzenleme: Kaynak: BirGün Gazetesi
Dört yıldır Sayıştay denetlemiyor: AKP’li başkan evrakları kaçırmış

Esenler Belediyesi, Denetim Komisyonu’nun talep ettiği evrakların hiçbirini vermediği ortaya çıkarken 2021’den beri de Sayıştay tarafından denetlenmedi biliniyor.

AKP'li Esenler Belediyesi’nin Başkanı Tevfik Göksu, Belediye Meclisi tarafından kurulan Denetim Komisyonu’ndan evrak ve dosyaları kaçırdığı gündeme geldi.

Belediyenin Sayıştay tarafından 2021'den beri denetlenmediği de biliniyor.

TALEP EDİLEN HİÇBİR EVRAK İLETİLMEMİŞ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberinde yer alan bilgilere göre; AKP'li Göksu'nun talep edilen hiçbir evrakın kendilerine verilmediğine dikkat çeken Denetim Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Arzu Yazan "Taleplerim gerekçesiz reddedildi. Gerçekleştirdiğimiz kısa süreli toplantılar yalnızca şifahen görüşme niteliğine sahip olup, denetim komisyonunun yasa gereği çalışmasına imkan verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

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Arzu Yazan

Denetim Komisyonu raporuna karşı şerh hazırlayan CHP’li Yazan Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada "Denetim Komisyonu’na seçildim. Belediye Kanunu çok açık hükümlere sahip. Tahsis edilen odada dosyalarını müdürlüklerden isteyip incelersiniz. Ancak ne bir ihale dosyası ne de bir doğrudan temin dosyası benimle paylaşılmadı. Bir dosyayı bile benimle paylaşmayarak neyi amaçladılar? O dosyalarda neyi görmemden çekindiler?" dedi.

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