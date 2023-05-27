Dortmund, Bayern Münih'in 10 yıllık serisine son verebilecek mi? Almanya'da şampiyon belli oluyor

Almanya Bundesliga'da son haftaya girilirken şampiyon hala belli olmadı. Dortmund, bugün Bayern Münih'in 10 yıllık şampiyonluk serisine son vermek için sahaya çıkacak.

Dortmund, Bayern Münih'in 10 yıllık serisine son verebilecek mi? Almanya'da şampiyon belli oluyor

Editör: Ufuk Cingöz

Almanya Bundesliga'da bugün şampiyonluk düğümü çözülecek.

Borussia Dortmund, bugün oynanacak Mainz karşısında galibiyet alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Bayern Münih'in de şampiyonluk şansı yok değil.

Eğer Dortmund Mainz ile berabere kalır ve Bayern Münih Köln'ü yenerse, Münih ekibi şampiyonluğunu ilan edebilir.

TÜM MAÇLAR AYNI SAATTE
Bundesliga bugün tüm maçlar saat 16.30'da başlayacak.

Dortmund, sahasında Mainz'i ağırlarken, Bayern Münih Köln deplasmanına çıkacak.

Puan tablosunda Dortmund'un 70, Bayern Münih'in ise 68 puanı bulunuyor.

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