Dortmund Bellingham'ın yerini dolduruyor. Aradığını İngiltere'de buldu

Genç yıldızı Bellingham'ı Real Madrid'e göndermesinin ardından transfer çalışmalarını hzıla sürdüren Borussia Dortmund, Chelsea'lı Conor Gallager için harekete geçti.

Dortmund Bellingham'ın yerini dolduruyor. Aradığını İngiltere'de buldu

Jude Bellingham'ı Real Madrid'e yollayan Borussia Dortmund, gelecek sezonun hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Alman devi, Chelsea'nın genç oyuncusu ve aynı zamanda eski oyuncusu Bellingham'ın da vatandaşı olan Conor Gallagher'in peşine düştü.

Dortmund'un 23 yaşındaki İngiliz oyuncu için kulübü Chelsea ile temasa geçeceği belirtildi.

Chelsea'nin piyasa değeri 32 milyon euro olan Gallagher'i cazip bir teklif gelmesi durumunda satabileceği ifade edildi.

2021-2022 sezonunda Crystal Palace'ye kiralandıktan sonra ertesi sezon geri dönen Gallagher, bu sezon Chelsea'nın kötü sonuç almasını da gösterdiği performansla engelleyemedi. Bunun sonucunda eleştirilerden o da pay almıştı.

Chelsea formasıyla 45 karşılaşmaya çıkan Gallagher, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Genç yıldız ismin 2025 yılına kadar İngiliz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

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