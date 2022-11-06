Dortmund'un 17 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Moukoko tarihe geçti

Almanya'da Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, sahasında konuk ettiği Bochum'u 3-0 yendi.

Dortmund'un gollerini 8 ve 45+2. dakikalarda Youssoufa Moukoko, 12. dakikada da penaltıdan Giovanni Reyna attı.

Kamerun asıllı Alman vatandaşı 17 yaşındaki Moukoko, attığı gollerle Burndesliga tarihine geçti.

13. haftada 10. golünü atan Moukoko, Bundesliga tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.

Üst üste 3. galibiyetini alan Dortmund, puanını 25'e yükseltti. Bochum ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.