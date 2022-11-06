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Dortmund'un 17 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Moukoko tarihe geçti

Almanya'da Borussia Dortmund'un Bochum'u 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Youssoufa Moukoko, Bundesliga tarihine geçti

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 08:28
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Dortmund Bochum'a fark attı

Dortmund'un 17 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Moukoko tarihe geçti
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Almanya'da Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, sahasında konuk ettiği Bochum'u 3-0 yendi.

Dortmund'un gollerini 8 ve 45+2. dakikalarda Youssoufa Moukoko, 12. dakikada da penaltıdan Giovanni Reyna attı.

Kamerun asıllı Alman vatandaşı 17 yaşındaki Moukoko, attığı gollerle Burndesliga tarihine geçti.

13. haftada 10. golünü atan Moukoko, Bundesliga tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.

Üst üste 3. galibiyetini alan Dortmund, puanını 25'e yükseltti. Bochum ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

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