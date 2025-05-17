Dortmund kazandı, Devler Ligi'ne gitti

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Dortmund kazandı, Devler Ligi'ne gitti

Holstein Kiel’i 3-0 mağlup eden Borussia Dortmund, sezonu 4. sırada tamamlamayarak Devler Ligi'ne katıldı.

Bundesliga'da bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan, ligin son maçında Holstein Kiel’i 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başardı.

Sezona Nuri Şahin ile başlayan ancak ligin ortasında yollarını ayırıp Niko Kovac'ı takımın başına getiren Borussia Dortmund, sezon içerisinde 10. sıraya kadar gerilerken son galibiyetiyle birlikte ligi 4. sırada tamamladı.

Signal Iduna Park'ta Kiel'i 3-0 yenen Borussia Dortmund'un gollerini 3. dakikada Guirassy, 47. dakikada Sabitzer ve 73. dakikada Nmecha attı.

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