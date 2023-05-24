Dortmund Hummels ile uzattı

Borussia Dortmund, Mats Hummels ile sözleşme yeniledi.

Dortmund Hummels ile uzattı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bu sezon Bayern Münih'in hemen üstünde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dış transferde de çalışmalarını sürdüren Sarı- Siyahlılar, iç transferde de yoğunluğunu arttırdı.

Kulüp efsanesi haline gelen Marco Reus ile sözleşme yenilemelerinin ardından Dortmund, Mats Hummels ile de 2024 yılına kadar sözleşme yeniledi. Sözleşme yenilemenin ardından Hummels “Her zaman olduğu gibi bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım" dedi.

Mats Hummels, bu sezon 37 maçta 1 gol kaydetti. Alman oyuncu öncesinde Dortmund'un ezeli rakibi Bayern Münih forması da giydi.

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