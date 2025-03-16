Dortmund, Leipzig'e boyun eğdi: 2-0

RB Leipzig, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund karşısında maça etkili başladı. Son haftalarda Bundesliga'da zorlanan Leipzig, Marco Rose yönetiminde galibiyet hasretini sona erdirmek için baskılı bir oyun ortaya koydu. Maçın ilk yarısında Dortmund savunmasını zorlayan ev sahibi ekip, özellikle sol kanattan geliştirdiği ataklarla rakibini hataya zorladı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Leipzig’in yıldızı Xavi Simons, takımını öne geçiren golü kaydetti. Genç oyuncu, attığı golün yanı sıra sahadaki aktif performansıyla takımını yönlendiren isimlerden biri oldu. İlk yarıda bir de Openda’nın direkten dönen şutu vardı, ancak Leipzig skoru arttıramadı.

İKİNCİ YARIDA DORTMUND BASKISI VE LEİPZİG DİRENCİ

İkinci yarıya Borussia Dortmund daha agresif başladı, ancak Leipzig ikinci golü bulan taraf oldu. 48. dakikada Xavi Simons’un kullandığı köşe vuruşunda Openda ceza sahasında boşta kaldı ve şık bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi.

Golden sonra Dortmund baskıyı artırdı. Beier, Adeyemi ve Brandt gibi isimler Leipzig kalesinde tehlikeler yarattı. Ancak Leipzig’in kalecisi Gulacsi, yaptığı kritik kurtarışlarla rakibine geçit vermedi. Dortmund’un baskılı oyununa rağmen skor değişmedi ve Leipzig sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

DORTMUND'TA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Bu galibiyetle RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi potasına bir adım daha yaklaşırken, Borussia Dortmund ise Bundesliga’da orta sıralarda sıkışıp kaldı. Leipzig bir sonraki maçında Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek, Dortmund ise evinde Mainz 05’i konuk edecek.