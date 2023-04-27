Dortmund Reus'la uzattı

Marco Reus, 2012'den beri forma giydiği Borussia Dortmund'a kendisini 1 yıl daha bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 33 yaşındaki oyuncu geçen sene BILD'e verdiği röportajında kariyerini Dortmund'da sonlandırmak istediğini vurgulamıştı. Ayrıca Dortmund kaptanının yeni sözleşmede maaşında indirime gitti.



"ŞANSIZLIK YAŞASA DA HEDEFLERİNİN PEŞİNDE"

Borussia Dortmund'un CEO'su Hans-Joachim Watzke, "Marco sakatlıklarla ilgili çok fazla şanssızlık yaşadı, ancak o baştan aşağı bir Borussia taraftarı ve takımımızın kaptanı olarak, hepimizin peşinden koştuğu hedeflerin peşinden gidiyor. Borussia Dortmund'a liderlik etmek için hırslı olmaya devam ediyor" dedi.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

Sözleşmeye imza attıktan sonra açıklama yapan Marco Reus, "Takım olarak, tüm taraftarlarımız gibi, şu anda aklımızda büyük bir hedef var ve tüm odak noktamız bu. Almanya şampiyonu olmak istiyoruz. Bunu yapmak için her bir Borussia taraftarına ihtiyacımız olacak. Ama bunun ötesinde, hayatımın yarısından fazlasını birlikte geçirdiğim kulüp için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Hala benim için dünyanın en güzel stadyumunda dünyanın en iyi taraftarlarının önünde gol atmaktan ve zaferleri birlikte kutlamaktan daha iyi bir şey yok. Bu yüzden sözleşmemi bir yıl daha uzattığım için mutluyum çünkü her zaman kariyerimde Dortmund yerine oynamayı tercih edeceğim başka bir kulüp olmadığını söylemişimdir" ifadelerini kullandı.