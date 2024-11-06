Dortmund, Sturm Graz karşısında zorlansa da kazanmayı bildi

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz’ı Donyell Malen’in son dakikada attığı golle mağlup etti. Maç boyunca Sturm Graz'ın kalecisi Kjell Scherpen’in üstün performansı, Dortmund’un gol bulmasını zorlaştırdı. Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki en golcü takımı olan Alman temsilcisi, karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergilese de Scherpen'i aşmakta zorlandı.

Scherpen, ilk yarıda Marcel Sabitzer, Max Beier ve Serhou Guirassy'nin tehlikeli şutlarına başarılı kurtarışlarla karşılık verdi. Özellikle 2.03 metre boyundaki Hollandalı kaleci, adeta duvar örerek Dortmund hücumcularını defalarca durdurdu. Max Beier, kendi sahasından başlattığı etkileyici dribbling ile sezonun en iyi gollerinden birine imza atmak üzereydi ancak Sturm Graz kaptanı Otar Kiteishvili, topu çizgiden çıkararak muhteşem bir savunma performansı sergiledi.

Dortmund'un Avrupa maçlarında öne çıkan oyuncularından Jamie Gittens, daha önceki üç maçta üç gol atarak dikkat çekmişti. Ancak Sturm Graz’ın savunması, İngiliz futbolcunun etkili olmasını engelledi. Dortmund, sakatlıklar nedeniyle bazı as oyuncularından yoksun sahaya çıktı ve ikinci yarının ilerleyen dakikalarında yorgun düştü. Bu durum, Sturm Graz'ın maça daha fazla ağırlık koymasına olanak tanıdı.

Avusturya Bundesliga şampiyonu Sturm Graz, ikinci yarıda kendine güven kazandı ve gol fırsatları yakalamaya başladı. Mika Biereth’in kafası, üstten dışarı giden tehlikeli bir pozisyondu ve Dortmund savunması için büyük bir tehdit oluşturdu. Dortmund, maçı berabere bitirecek gibi görünüyordu; ancak oyuna sonradan giren Hollandalı forvet Donyell Malen, 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Sarı Duvar önünde kaydedilen bu golle Dortmund, maçı 1-0 kazandı.

Bu galibiyetle Dortmund, dört maç sonunda 9 puana ulaşarak dördüncü sıraya yükseldi. Öte yandan Sturm Graz, henüz puanla tanışamadı ve grupta son sırada yer alıyor. Maçın ardından teknik direktör Edin Terzić, takımın mücadeleci ruhunu övdü ve Sturm Graz’ın gösterdiği direnci de takdir etti.