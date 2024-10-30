Dortmund turu elinden kaçırdı! Nuri Şahin'in öğrencileri 117. dakikada yıkıldı

Almanya Kupası 2. turunda Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Nuri Şahin'in öğrencileri, 117. dakikada yediği golle kupaya veda etti.

Wolfsburg-Borussia Dortmund maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve müsabaka uzatmalara gitti.

NURİ ŞAHİN'İN ÖĞRENCİLERİ KUPAYA VEDA ETTİ

Uzatma bölümünün son anlarında Wolfsburg, Jonas Wind ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol çıkmayınca Borussia Dortmund, Almanya Kupası'na veda etti.

Nuri Şahin'in öğrencileri böylece çıktığı son 3 resmi maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Borussia Dortmund 8 haftası geride kalan Bundesliga'da da 13 puanla 7. sırada yer alıyor.