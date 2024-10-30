Dortmund turu elinden kaçırdı! Nuri Şahin'in öğrencileri 117. dakikada yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Dortmund turu elinden kaçırdı! Nuri Şahin'in öğrencileri 117. dakikada yıkıldı

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. tur karşılaşmasında Wolfsburg deplasmanına çıktı 117. dakikada yediği golle turnuvaya havlu attı.

Almanya Kupası 2. turunda Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Nuri Şahin'in öğrencileri, 117. dakikada yediği golle kupaya veda etti.

Wolfsburg-Borussia Dortmund maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve müsabaka uzatmalara gitti.

NURİ ŞAHİN'İN ÖĞRENCİLERİ KUPAYA VEDA ETTİ

Uzatma bölümünün son anlarında Wolfsburg, Jonas Wind ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol çıkmayınca Borussia Dortmund, Almanya Kupası'na veda etti.

Nuri Şahin'in öğrencileri böylece çıktığı son 3 resmi maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Borussia Dortmund 8 haftası geride kalan Bundesliga'da da 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

Son Haberler
Sakız reflüye şifa mı oluyor? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar...
Sakız reflüye şifa mı oluyor? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar...
Geçit töreninde gösteri yapan motosikletli polis, 2 polise çarptı!
Geçit töreninde gösteri yapan motosikletli polis, 2 polise çarptı!
Sanat camiasını bir araya getiren özel davet
Sanat camiasını bir araya getiren özel davet
Cumhuriyet Bayramı Washington'da resepsiyonla kutlandı
Cumhuriyet Bayramı Washington'da resepsiyonla kutlandı
Dortmund turu elinden kaçırdı! Nuri Şahin'in öğrencileri 117. dakikada yıkıldı
Dortmund turu elinden kaçırdı! Nuri Şahin'in öğrencileri 117. dakikada yıkıldı