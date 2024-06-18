Dortmund'da bir anda başladı. Tüylerimiz diken diken oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçımızda Gürcistan ile karşılaştık.

Dortmund şehrindeki Signal İduna Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada zaman zaman zorlandık, ancak 90 dakika sonunda 3-1'lik galibiyetle büyük sevinç yaşadık.

Tarihimizde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na 3 puanla başlamış olduk. Birbirinden güzel goller attık. Önce Mert Müldür, ardından Arda Güler ve son olarak da Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı, keyiften dört köşe olduk.

90 dakika sonunda Signal İduna Park Stadı'nda çalan şarkı hepimizin tüylerini diken diken yaptı. 50 bin kişi hep bir ağızdan "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyledi. Şarkı bitene kadar herkes bizi dinledi.