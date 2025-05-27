Karadeniz'de bir Haller olacak

Süper Lig'de son haftaya üçüncü sırada giren ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gitmeyi garantileyen Samsunspor'da transfer çalışmaları da başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Karadeniz ekibi kadrosunu da Avrupa standartlarına göre güçlendirmek istiyor.

Kırmızı beyazlıların ilk hedefinin Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Sebastien Haller olduğu öne sürüldü.

Borussia Dortmund ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Haller, sezonun ilk yarısını LaLiga ekibi CD Leganes'te, ikinci yarısını ise Hollanda temsilcisi FC Utrecht'te geçirdi. İki takımda 27 maça çıkan 1.90'lık forvet 6 kez ağları sarstı.

KANSERİ YENİP FUTBOLA DÖNMÜŞTÜ

Sebastien Haller, Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olduğu dönemde testis kanseri teşhisi nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalmıştı.

Tedavi sürecinin ardından kanserini yenen Haller 2023 yılında futbola geri dönmüştü.