YENİÇAĞ - Hatay / Halit İri

Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Sınırları İçerisinde geçtiğimiz günlerde 20 adet kızılçam ağacının usulsüzce kesilmiş olduğu tespit edilmiştir. Kaçak Orman emvali ve bahse konu suç, Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğünce Nöbetçi Cumhuriyet savcılığına bildirilmiş olup, fail veya failler tespit edilmesi için soruşturma devam etmektedir. Alınan talimatlar doğrultusunda kesilen ağaçlardan çıkan emvaller orman deposuna nakledilmiştir.

Ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çevrenizde şüpheli bir araç, izinsiz kesim faaliyeti veya kaçak enval satışı gördüğünüzde, lütfen zaman kaybetmeden ALO 112 Orman Yangını İhbar Hattı’na veya en yakın Orman İşletme Müdürlüğü’ne/Şefliği’ne bildirimde bulununuz.

Unutmayalım ki; korunan her ağaç, kurtarılan bir gelecektir.