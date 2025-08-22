Dörtyol - Payas TEM otoyolu üzerinde trafik kazası: Otomobil bariyere çarpıp takla attı

Kaynak: Haber Merkezi
Dörtyol - Payas TEM otoyolu üzerinde trafik kazası: Otomobil bariyere çarpıp takla attı

Hatay’ın Dörtyol ile Payas ilçeleri arasındaki TEM otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.

HATAY / HALİT İRİ

Hatay’ın Dörtyol ile Payas ilçeleri arasındaki TEM otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan yaralı(lar), ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili net bilgiye ulaşılamazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri aşırı hız ve dikkatsizlik konusunda uyararak, özellikle otoyol gibi yüksek hızlı yollarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Son Haberler
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (22 Ağustos 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (22 Ağustos 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (22 Ağustos 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (22 Ağustos 2025)