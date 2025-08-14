Dörtyol'da çok sayıda şahsa uyuşturucu işlemi!

Halit İRİ - HATAY / YENİÇAĞ

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Sokak Satıcısı şahıslara yönelik olarak Dörtyol ilçesinde 12 hedef şahsa yönelik olarak yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde toplam 21 uyuşturucu kullanıcısı şahsa işlem yapılmış, yapılan yakalamalarda;

-30,93 Gr Sentetik Kannabinoid

-11,51 Gr Sentetik Kannabinoid Hammaddesi

-0,40 Gr Metamfetamin

-2 adet Lyrica Sentetik Ecza

Ele geçirilmiş olup yapılan tespit, teşhis ve dosya mahiyetinde ki elde edilen deliller neticesinde,

14.08.2025 tarihinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüpheli tespitleri üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dörtyol NSM Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda toplamda 12 şüpheli şahsa yönelik Dörtyol ilçesi Özerli, Ocaklı, Yeşil, Numune Evler, Yeşilköy, Altınçağ ve Kuzuculu mahallelerinde bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda,

-234,76 Gr Sentetik Kannabinoid

-Sentetik Kannabinoid yapımında kullanılan 1 kutu Aseton ve aparatlar

-116 adet Captagon

-12,9 Gr Metamfetamin

-2 adet şarjör ve 30 adet Fişek

-1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 29 adet Kartuş ve 7 adet Ses Fişeği suç unsurları ile dijital materyaller ele geçirilmiştir.

Yapılan operasyon sonucu 10 şüpheli şahıs ikametlerinde gözaltına alınarak yakalanmış olup, iki şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.