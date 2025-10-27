YENİÇAĞ - Hatay / Halit İri
Hatay’ın Dörtyol ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı’nda servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 16 Yasındaki Mehmet Akif Çetin yaşamını yitirirken 15 yaşındaki Ömer K.'in ise Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam etmekte.
Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.