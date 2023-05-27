Doruk adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Doruk isminin anlamını araştırıyor. Peki, Doruk ne demek? Doruk isminin anlamı nedir?

DORUK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Doruk ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Dağ, ağaç vb. yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika.

- Heyecan, sevinç, coşku vb. duygularda ulaşılan en üst nokta.

- En üstün başarı düzeyi.

DORUK İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Doruk ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Doruk adını koymak caizdir.

DORUK İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Adı Doruk olanlar, çok yardımseverdir ve bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir.

Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar.

Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.