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Dorukhan Toköz'den A Milli Takım kampına ziyaret

Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz, İskoçya ve Çekya ile yapılacak hazırlık maçları için kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nı Riva'da ziyaret etti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:21
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Dorukhan Toköz, A Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti

Dorukhan Toköz'den A Milli Takım kampına ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi devam eden Dorukhan'ın, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ay-yıldızlı takım arkadaşlarıyla iki gece birlikte kalarak hasret giderdiği ve milli kafilenin Diyarbakır yolculuğu öncesinde kamptan ayrıldığı belirtildi.

 

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