Dorukhan Toköz'den A Milli Takım kampına ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi devam eden Dorukhan'ın, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ay-yıldızlı takım arkadaşlarıyla iki gece birlikte kalarak hasret giderdiği ve milli kafilenin Diyarbakır yolculuğu öncesinde kamptan ayrıldığı belirtildi.