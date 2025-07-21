Dorukhan Toköz Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı!

Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Henüz transfer tahtası açılmayan Kayseri ekibi, 4 oyuncu ile söz kesti. Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak ile anlaşan sarı-kırmızılılar, son olarak Dorukhan Toköz ile el sıkıştı.

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Eskişehirspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Dorukhan, geçen sezon Eyüpspor ile 22 maça çıktı.

2 yıllık anlaşmaya varılan Dorukhan Toköz, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak.

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