Dorukhan Toköz Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı!

Kaynak: İHA
Dorukhan Toköz Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı!

Son olarak Eyüpspor'da forma giyen ve temmuz ayının başında bonservisini ele alan milli oyuncu Dorukhan Toköz'ün yeni adresi netlik kazandı. Başarılı oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Henüz transfer tahtası açılmayan Kayseri ekibi, 4 oyuncu ile söz kesti. Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak ile anlaşan sarı-kırmızılılar, son olarak Dorukhan Toköz ile el sıkıştı.

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Eskişehirspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Dorukhan, geçen sezon Eyüpspor ile 22 maça çıktı.

2 yıllık anlaşmaya varılan Dorukhan Toköz, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak.

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