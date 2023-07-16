Dorukhan Toköz Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor

Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

27 yaşındaki Dorukhan Toköz, yaşadığı sakatlık sonrası takıma katılmış, ancak beklenen form seviyesine çıkamamıştı.

Teknik direktörü Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz'ün fiziksel olarak eksik kaldığını ve kilo fazlası olduğunu bildirerek oyuncuya ekstra antrenmanlar koymuştu.

AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Dorukhan'ın son bir görüşme daha yaptığı Bjelica'ya idman programını çıkarmakta zorlandığını ve takımdan ayrılmak istediğini bildirdiği ifade edildi.

Takımda kalmaya ikna edilemeyen Dorukhan Toköz ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor.