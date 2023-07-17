Dorukhan'ın sözleşmesi feshedildi. Niye mi? Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor’da tüm takımın üç gün izinli olduğu Slovenya kampında, 27 yaşındaki futbolcusu Dorukhan Toköz ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Bu durum her ne kadar beklenmiyorduysa da, bana göre çok da sürpriz olmadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, deneyimli orta sahası Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrıldığını açıklamasıyla, herkes birbirine sebebini sorarken, kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yani; ne Dorukhan’ın takımdan bir alacağı, bir isteği var. Ne de Trabzonspor’un ona ekstra ödeyeceği bir para var. El ele baş başa bir anlaşma.

İki yıl önce Trabzonspor'a, bonservissiz bir şekilde transfer olan Dorukhan Toköz’ün, Karadeniz ekibinde çıktığı 40 maçta 2 gol, 2 de asisti vardı...

Eskişehir doğumlu 1.80 boyundaki oyuncu için; Nenad Bjelica’nın raporu doğrultusunda hareket eden Bordo Mavili kulüp, geçtiğimiz son iki sezon da takımı şampiyon yapan kadronun oyuncularından olan Dorukhan’a, 7 milyon Lira imza parası, yıllığı 9 milyon Liradan da toplam 18 milyon Lira 2 yıllık maaş ödemesi yaptı ya da yapmış olması gerekiyor.

Bjelica’nın raporunda; kamp öncesi fazla kiloları nedeniyle ekstra idman yapması gerekirken, müsait olmasına rağmen yapmaması, fiziksel ve kondisyon olarak eksik kalması, kendisiyle görüştükten sonra da; oyuncunun idman programlarını çıkartamadığı için takımdan ayrılmak istediği de gelen sağlam bilgiler arasında yer alıyor.

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Bu arada, Dorukhan’ın geçen sezon boyunca sakatlığı yüzünden kilo almış olması, formsuzluğu ve dizindeki sakatlık riskinin devam etmesi de, bana göre sözleşmesinin feshine sebep olan en büyük etkenlerden biri gibi…

Bu sezon da ilk 11’de oynama sıkıntısı yaşayabileceği ve Youtuber olan sevgilisinin de, İstanbul’da yaşamaya alışık olduğu için, Trabzon’da da artık pek kalmak istemediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Son iddia ise kamptan geldi. Takım otobüsüne binip bir hazırlık maçına giderken ya da maç sonrası kamp yapılan otele doğru hareket ederken, tüm takım otobüsün içinde olduğu bir anda, en son gelen Hırvat teknik adam Bjelica’ya (Teknik adam istediği zaman takım otobüsüne binebilir bu normal olan bir şeydir, kimse karışamaz.) vücut, yüz ve mimik diliyle beraber ‘Haydi da Hoca, seni mi bekleyeceğiz’ gibi bir şeyler söylenmesinin iddia edilmesi, en küçük nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Bu tabi bir iddia, gerçi doğruysa bile çok da önemi yok. Önemli olan performansı ve futbola bakış açısı.

Yine de bana göre sebep; oynadığında çok faydalı olan bu oyuncunun sevgilisinin isteği, Trabzon’da kalmak istememesi gösterilirken, kendi form, fizyolojik ve anatomik durumu ve sakatlık riskinin devam etmesi diye de düşünüyorum.

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Dorukhan, bu son sezonunda da forma giyseydi eğer; bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktı.

Ayrıca, opsiyon hakkının Bordo Mavili kulüp tarafından kullanılması halinde de; kendisine 2024/25 futbol sezonu için 10 milyon TL garanti ücret ve yine 10 milyon TL imza ücreti ödenecekti.

Menajerlik hizmet bedeli de çabası olarak!

Futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'u da, menajerlik hizmeti olarak ödenecekti.

Sonuç olarak; Türk Milli takımlarının formalarını toplam 22 kez giyen Dorukhan, öyle ya da böyle gitti. Nereye? Şimdilik belli değil ama kendisine kısa bir törenle, Trabzonspor’un kendi tesislerinde teşekkür plaketi mutlaka sunulacaktır. Bu yapılmalıdır.

Ne de olsa, Bordo Mavililer’in 11 yıl sonra gelen şampiyonluk serüveninde, imzası olan önemli isimlerden biriydi.