DÖŞEMEYOL İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.

Yayın Tarihi: 02 Şubat 2024 / 00:01

TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT İHALE İLANI

DÖŞEMEYOL İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİN’DEN

Mülkiyeti Şirketimize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın Satışı İşinin İhalesi yapılacaktır.

1 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

Satışa konu taşınmaz; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi 9472 ada içinde; 01 nolu parselde olup, taşınmazın tamamı Şirketimiz mülkiyetindedir.

Söz konusu Parsellere ilişkin Döşemealtı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce 26/07/2022 tarih ve 10905259-951 sayı ile düzenlenen İmar Çapında da belirtildiği üzere, imar durumu ve yapılaşma koşullarına göre;Kapalı Spor Tesisleri Alanı’ nda kalmakta olduğu, Yol (Ön Bahçe) Mesafesinin:5.00 m, Yan Bahçe Mesafesinin:5.00 m, Arka Bahçe Mesafesinin: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirleneceği, İnşaat Kotunun: Aplikasyonda tespit edileceği, İnşaat Tarzı: AYRIK Kat Adedi: - , Su Basman Kotu:0.50m TAKS:-KAKS/EMSAL: 0.50 Saçak Seviyesi:Yençok= 12.50m, Açık alan gereksindiren (Halı Saha, Basketbol Sahası, Tenis Kortu vb.) Spor Tesisleri yapılması durumunda; Emsal: 0.10, Yençok: 5.50 metre, Kapalı alan gereksindiren (Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, birden fazla sportif faaliyeti bünyesinde barındıran Entegre Spor Kulübü vb.) spor tesislerinin yapılması durumunda Emsal: 0.50, Yençok: 12.50 Metre olmak kaydıyla, şeklindedir.

Ayrıca,ihale dökümanları eki olan 04.01.2024 tarihli Taşınmaza ait Tapu Kayıt Suretinde de görüleceği üzere satışa konu emlak üzerinde Antalya Merkez Muratpaşa S.G.M’nin(Sosyal Güvenlik Kurumu) 06.09.2022 ve 21.11.2022 tarihli yazıları gereğince kamu haczi bulunmaktadır.

Sözkonusu haczin kaldırılması hususunda,Alıcı tarafından tüm ödemelerin ödendiğinin İdareye tevsik ve tespitine müteakip ,bahsi geçen kamu haczi İdarece ödenerek taşınmazın tapu devir işlemi gerçekleştirilecektir.



2 – İhale tarihi, saati ve yapılacağı yer

İhale 15.02.2024 tarihine rastlayan Perembe günü saat 14:00’da Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yeniköy Mah. Atatürk Cad. No:454/302 Döşemealtı/ANTALYA (Tel: 0242.4213530) adresinde yapılacaktır.

3 – İhalede uygulanacak usul

Yukarıda tapu ve imar durumu belirtilen taşınmazların satışında ihale yöntemi olarak; “Kapalı Teklif Alma ve sonrasında Açık Artırma Usulü” uygulanacaktır.

4- Parsele ait “Yüzölçümü,Tahmini Bedel , Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarih ve Saati”

SIRA NO PARSEL NO ADA NO YÜZÖLÇÜMÜ

(M2) SATIŞA ESAS BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 01 9472 13.951 38.000.000 TL 1.140.000 TL 15.02.2024 14:00

5- İhale dokümanın satın alınacağı ve görülebileceği yer ile doküman satış bedeli

Taşınmazların satış ihalesine iştirak edilebilmesi için ihale dokümanı satın alınması zorunlu olup, ihale dokümanı Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yeniköy Mah. Atatürk Cad. No:454/302 Döşemealtı/ANTALYA adresinden 1.000,00 TL bedelle satın alınabilir ve aynı adreste görülebilir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

İsteklilerin her parsel için ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) Tüzel kişilerin mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Şartnamede her parsel için belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Şirketin Vakıfbank Döşemealtı Şubesi (IBAN NO: TR 23 0001 5001 5800 7305 7529 90 Hesap No: 00158007305752990) hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi, (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen belgeler ortaklığı oluşturan her ortak tarafından ayrı, ayrı sunulacaktır.) Şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

7 – Tekliflerin sunulacağı yer ve son teklif verme tarih ve saati

İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale Şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü ve saatine kadar Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yeniköy Mah. Atatürk Cad. No:454/302 Döşemealtı/ANTALYA adresine sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri, gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

8- Diğer hususlar

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun“Kapalı Teklif Usulü” ana başlıklı “35 (a) Maddesi” kapsamında İhale yöntemi ile “Kapalı Teklif Alma” sonrasında “Açık Arttırma Usulü” ile ihale edilmek üzere satışa çıkarılacaktır.

Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.



DÖŞEMEYOL İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş

